Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Она будет подана вместе с заявкой Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

Сообщается, что сегодня утром Линде подписала документ, находясь в офисе Министерства иностранных дел в Стокгольме.

"Это кажется большим, серьезным шагом и как будто мы определились с тем, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", - отметила она.

Она добавила, что документ будет подаваться вместе с заявкой Финляндии. Ожидается, что финский парламент сегодня вынесет окончательное решение, а президент Саули Ниинисте одобрит его, находясь с визитом в Швеции.