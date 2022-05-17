Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Она будет подана вместе с заявкой Финляндии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
Сообщается, что сегодня утром Линде подписала документ, находясь в офисе Министерства иностранных дел в Стокгольме.
"Это кажется большим, серьезным шагом и как будто мы определились с тем, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", - отметила она.
Она добавила, что документ будет подаваться вместе с заявкой Финляндии. Ожидается, что финский парламент сегодня вынесет окончательное решение, а президент Саули Ниинисте одобрит его, находясь с визитом в Швеции.
Напомним, ранее сообщалось, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО начнется уже 18 мая. По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, протоколы о присоединении могут подписать в начале июня.
На сегодня перспективе вступления Швеции и Финляндии в альянс может помешать только позиции Турции. Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не может согласиться на присоединение скандинавских стран из-за отсутствия четкой позиции по "курдским террористам".
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