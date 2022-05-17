Швеція і Фінляндія завтра подадуть заявки на вступ до НАТО

Швеція і Фінляндія одночасно подадуть заявки на вступ до НАТО. Уряди країн мають намір зробити це завтра, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерсон .

"Найкраще для безпеки Швеції та безпеки шведського народу - це вступ до НАТО і те, що ми робимо це разом з Фінляндією", - сказала вона під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

Глава шведського уряду уточнила, що Швеція та Фінляндія надішлють свої заявки до НАТО завтра, 18 травня. Андерсен додала, що Стокгольм та Гельсінкі на період вступу до Альянсу отримали гарантії безпеки з боку низки країн, і це матиме величезну політичну вагу.