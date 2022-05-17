Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За такое решение финские парламентарии проголосовали почти единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Парламент проголосовал 188 из 200 голосами за заявку Финляндии на вступление в НАТО. Не было ни одного воздержавшегося. Три евродепутата отсутствовали.

Теперь, согласно процедуре, решение о вступлении Финляндии в НАТО должно обсудить правительство страны. После этого окончательное решение принимает президент страны Сауле Нииносте. Ожидается, что он это сделает уже сегодня, 17 мая, находясь с визитом в Швеции.