Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За такое решение финские парламентарии проголосовали почти единогласно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Парламент проголосовал 188 из 200 голосами за заявку Финляндии на вступление в НАТО. Не было ни одного воздержавшегося. Три евродепутата отсутствовали.
Теперь, согласно процедуре, решение о вступлении Финляндии в НАТО должно обсудить правительство страны. После этого окончательное решение принимает президент страны Сауле Нииносте. Ожидается, что он это сделает уже сегодня, 17 мая, находясь с визитом в Швеции.
Как отмечает Yle, парламентское обсуждение вступления Финляндии в НАТО длилось с 16 мая. Тогда в течение 14 часов депутаты заслушали 212 речей. Уже 17 мая они отвергли альтернативное предложение продолжить политику нейтралитета Финляндии.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.
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