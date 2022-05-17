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Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

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Хельсинки, Вторник 17 мая 2022 15:48
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО Фото: Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За такое решение финские парламентарии проголосовали почти единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Парламент проголосовал 188 из 200 голосами за заявку Финляндии на вступление в НАТО. Не было ни одного воздержавшегося. Три евродепутата отсутствовали.

Теперь, согласно процедуре, решение о вступлении Финляндии в НАТО должно обсудить правительство страны. После этого окончательное решение принимает президент страны Сауле Нииносте. Ожидается, что он это сделает уже сегодня, 17 мая, находясь с визитом в Швеции.

Как отмечает Yle, парламентское обсуждение вступления Финляндии в НАТО длилось с 16 мая. Тогда в течение 14 часов депутаты заслушали 212 речей. Уже 17 мая они отвергли альтернативное предложение продолжить политику нейтралитета Финляндии.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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