Продолжит войну в Украине. В Турции оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Партии националистического движения" (ПНД) и ближайшего соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Девлета Бахчели.
"Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий", - заявил он, выступая перед членами ПНД.
По его словам, вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс приведет к продолжению конфликта в Украине.
"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны на Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества", - сказал он.
Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал разговор с финским представителем по поводу заявки Хельсинки на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.
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