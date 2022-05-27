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Швеція і Фінляндія можуть не стати кандидатами на членство НАТО в червні: названа причина

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Брюссель, П'ятниця 27 травня 2022 12:51
Швеція і Фінляндія можуть не стати кандидатами на членство НАТО в червні: названа причина Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція і Фінляндія можуть взяти участь у саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді, який пройде 29 і 30 червня. Однак навряд чи країни зможуть отримати статус кандидата на членство в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За його словами, Швеція і Фінляндія не стануть кандидатами в НАТО, якщо до 28 червня не виконають вимоги Туреччини.

"Моя мета - прискорити процес розширення Альянсу, і у нас ще є на цей час", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше один з найближчих соратників Ердогана заявляв, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО є абсолютно непотрібним і несвоєчасним. Цей крок стане причиною для продовження війни в Україні.

Відзначимо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

У свою чергу Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

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Єнс Столтенберг НАТО Турция
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