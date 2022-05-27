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Швеція і Фінляндія не досягли значного прогресу з Туреччиною по НАТО, - Reuters

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Анкара , П'ятниця 27 травня 2022 15:53
Швеція і Фінляндія не досягли значного прогресу з Туреччиною по НАТО, - Reuters Фото: Швеція і Фінляндія не досягли значного прогресу з Туреччиною по НАТО (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переговори між Туреччиною і делегаціями Швеції і Фінляндії, що відбулися на цьому тижні, мало просунулися в подоланні заперечень Анкари проти вступу скандинавських країн в НАТО. Поки не відомо, коли триватимуть переговори між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це непростий процес. Вони повинні зробити конкретні кроки, що буде непросто. Подальші переговори триватимуть. Але дата не здається дуже близькою", - заявив високопоставлений турецький чиновник.

Джерело видання, близьке до ситуації, сказало, що переговори не дали явного прогресу і закінчилися без будь-яких термінів продовження, що підвищує ймовірність того, що Туреччина може як і раніше виступати проти пропозиції статусу кандидата Швеції і Фінляндії на саміті в Мадриді в кінці червня.

П'ятигодинні обговорення були сердечними і включали окремі засідання між турецькими чиновниками і колегами з двох скандинавських країн, після чого відбулися тристоронні переговори з усіма сторонами.

Третє джерело видання повідомило, що турецькі чиновники применшили перспективи досягнення угоди до саміту в Мадриді.

Відзначимо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

Він також заявив, навряд чи Швеція і Фінляндія зможуть отримати статус кандидата на членство в НАТО на саміті в червні.

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