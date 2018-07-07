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Швеция - Англия: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    07.07.2018 - 11:12
Фото: тренировки сборной Англии перед матчем со Швецией (twitter.com/England)
Фото: тренировки сборной Англии перед матчем со Швецией (twitter.com/England)

Где и когда начнется поединок 1/4 финала ЧМ-2018

Сборные Швеции и Англии сыграют в рамках 1/4 финала  чемпионата мира по футболу 2018 ​​​​​​. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола ​​​​​​.

07 июля 17:00
Самара, стадион "Самара Арена"

 

Противостояние шведской и английской сборных в Украине покажет телеканал "Интер". Также встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.

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Теги публикации: онлайн-трансляция, Швеция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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