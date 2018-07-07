Швеция - Англия: онлайн трансляция

Трансляция матча Швеция - Англия начнется в 17:00 на телеканале Интер

Швеция - Англия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть поединок можно на канале Интер. В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 встретятся сборные Швеции и Англии. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола ​​​​​​.

07 июля 17:00

Самара, стадион Самара Арена

Ни Англия, ни Швеция давно не доходили до полуфинала чемпионата мира. Шведам это последний раз удалось на ЧМ-1994 в США, и тогда команда стала третьей. Англичане же играли в полуфинале на ЧМ-1990 в Италии и заняли там в итоге четвертое место.

В одной восьмой финала Швеция в упорной борьбе вырвала у Швейцарии победу с минимальным счетом (1:0) благодаря рикошету после удара Эмиля Форсберга.

Команда "трех львов" сумела справиться с психологическим ударом, когда Колумбия сравняла счет уже в добавленное время, и обыграла южноамериканцев по пенальти (4:3), после того как основное и дополнительное время матча закончились вничью (1:1). Победа в серии послематчевых одиннадцатиметровых стала для англичан первой на Чемпионате мира: прежде они три раза уступали по пенальти.