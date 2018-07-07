Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Швеция - Англия: онлайн трансляция

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    07.07.2018 - 02:23
Швеция - Англия
Швеция - Англия

Трансляция матча Швеция - Англия начнется в 17:00 на телеканале Интер

Швеция - Англия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть поединок можно на канале Интер. В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 встретятся сборные Швеции и Англии. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола ​​​​​​.

07 июля 17:00
Самара, стадион Самара Арена

 

Ни Англия, ни Швеция давно не доходили до полуфинала чемпионата мира. Шведам это последний раз удалось на ЧМ-1994 в США, и тогда команда стала третьей. Англичане же играли в полуфинале на ЧМ-1990 в Италии и заняли там в итоге четвертое место.

В одной восьмой финала Швеция в упорной борьбе вырвала у Швейцарии победу с минимальным счетом (1:0) благодаря рикошету после удара Эмиля Форсберга. 

 

Vad tror ni om lördagens drabbning? Kommentera resultat och målskyttar!

Опубліковано Supporterklubben - Fotbollsupporter.se Четвер, 5 липня 2018 р.

Команда "трех львов" сумела справиться с психологическим ударом, когда Колумбия сравняла счет уже в добавленное время, и обыграла южноамериканцев по пенальти (4:3), после того как основное и дополнительное время матча закончились вничью (1:1). Победа в серии послематчевых одиннадцатиметровых стала для англичан первой на Чемпионате мира: прежде они три раза уступали по пенальти.

ФИФА сократила список рефери на финальную часть ЧМ-2018 Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира-2018
Теги публикации: онлайн-трансляция, Швеция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Англии, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь