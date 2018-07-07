Швеція - Англія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2018

Збірні Швеції та Англії зіграють у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці родоначальників футболу.

07 липня 17:00

Самара, стадіон Самара Арена

Протистояння шведської та англійської збірних в Україні покаже телеканал "Інтер". Також зустріч в прямому ефірі можна буде подивитися на "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.