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Швеція - Англія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    07.07.2018 - 11:12
Фото: тренування збірної Англії перед матчем зі Швецією (twitter.com/England)
Фото: тренування збірної Англії перед матчем зі Швецією (twitter.com/England)

Де і коли почнеться поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2018

Збірні Швеції та Англії зіграють у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці родоначальників футболу.

07 липня 17:00
Самара, стадіон Самара Арена

 

Протистояння шведської та англійської збірних в Україні покаже телеканал "Інтер". Також зустріч в прямому ефірі можна буде подивитися на "Білорусь 5" і "Матч ТВ".

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: онлайн-трансляция, Швеция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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