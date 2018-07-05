Капитан сборной Мексики побил рекорд Марадоны

Рафаэль Маркес был многолетним капитаном "ацтеков"
Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана, сообщает пресс-служба ФИФА.
На своем пятом мундиале (ранее защитник сыграл на ЧМ в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах) он в семнадцатый раз вышел на поле в качестве капитана национальной команды. Кроме того, мексиканец стал единственным игроком в истории мирового первенства, который выходил на поле с капитанской повязкой в пяти розыгрышах турнира.