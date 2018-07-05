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Капитан сборной Мексики побил рекорд Марадоны

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    05.07.2018 - 15:38
Фото: Рафаэль Маркес (miseleccion.mx)
Фото: Рафаэль Маркес (miseleccion.mx)

Рафаэль Маркес был многолетним капитаном "ацтеков"

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана, сообщает пресс-служба ФИФА.

На своем пятом мундиале (ранее защитник сыграл на ЧМ в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах) он в семнадцатый раз вышел на поле в качестве капитана национальной команды. Кроме того, мексиканец стал единственным игроком в истории мирового первенства, который выходил на поле с капитанской повязкой в пяти розыгрышах турнира.

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Теги публикации: ЧМ-2018, чемпионат мира, Мексика, Диего Марадона, рекорд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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