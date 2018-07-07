Швеция - Англия: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом родоначальников футбола

Сборные Швеции и Англии сыграют в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 ​​​​​​. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола​​​​​​.

07 июля 17:00

Самара, стадион "Самара Арена"

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Англии с коэффициентом 1,9, а на их оппонента – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 1,91, а на победу Швеции – 4,5.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.