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Швеция - Англия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    07.07.2018 - 13:09
Фото: сборная Швеции (facebook.com/fotbollsupporter.se)
Фото: сборная Швеции (facebook.com/fotbollsupporter.se)

Специалисты считают фаворитом родоначальников футбола

Сборные Швеции и Англии сыграют в рамках 1/4 финала  чемпионата мира по футболу 2018 ​​​​​​. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола​​​​​​.

07 июля 17:00
Самара, стадион "Самара Арена"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу сборной Англии с коэффициентом 1,9, а на их оппонента – 4,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 1,91, а на победу Швеции – 4,5.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.

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Теги публикации: Швеция, прогноз, ЧМ-2018, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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