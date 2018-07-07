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Швеція - Англія: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    07.07.2018 - 13:09
Фото: збірна Швеції (facebook.com/fotbollsupporter.se)
Фото: збірна Швеції (facebook.com/fotbollsupporter.se)

Фахівці вважають фаворитом родоначальників футболу

Збірні Швеції та Англії зіграють в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 . Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна в 17:00, дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на стороні родоначальників футболу.

07 липня 17:00
Самара, стадіон "Самара Арена"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу збірної Англії з коефіцієнтом 1,9, а на їх опонента – 4,75. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,4.

Їхні колеги з William Hill приблизно такої ж думки – на тріумф родоначальників футболу можна поставити з коефіцієнтом 1,91, а на перемогу Швеції – 4,5.

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: Швеция, прогноз, ЧМ-2018, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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