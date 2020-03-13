В Швеции заявили об угрозе военной эскалации в Балтике

Фото: корабли НАТО в Балтийском море (flickr.com/nato_maritime_command)

Россия уступает США и НАТО в военном отношении

Служба внешней разведки Швеции (MUST) фиксирует ухудшение ситуации с политикой безопасности в регионе Балтийского моря, что может привести к военных инцидентов и конфронтации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assosiated Press.

По данным документов шведской разведки, которые получила в свое распоряжение AP, ситуация в Балтийском регионе характеризуется ростом военной активности.

"Динамика отношений между США, Китаем, Россией и Евросоюзом также влияет на ситуацию в области политики безопасности в регионе Балтийского моря", - говорится в документах MUST.

Отмечается, что в целом Соединенные Штаты и НАТО превосходят Россию в военном отношении, однако РФ имеет преимущество на региональном уровне, ведь в случае военного конфликта НАТО и Европа будут зависеть от американского подкрепления.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовит крупномасштабный конфликт с Россией. По его мнению, о подготовке к конфликту свидетельствуют учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Балтийского и Черного морей.

До этого в НАТО сообщали, об обнаружении до десяти российских подводных лодок у берегов Норвегии. В целом же активность российских подводных лодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны.