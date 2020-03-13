У Швеції заявили про загрозу військової ескалації в Балтиці

Фото: кораблі НАТО в Балтійському морі (flickr.com/nato_maritime_command)

Росія поступається США та НАТО у військовому відношенні

Служба зовнішньої розвідки Швеції (MUST) фіксує погіршення безпекової ситуації в регіоні Балтійського моря, що може призвести до воєнних інцидентів та конфронтації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Assosiated Press.

За даними документів шведської розвідки, які отримала у своє розпорядження AP, ситуація в Балтійському регіоні характеризується зростанням воєнної активності.

"Динаміка відносин між США, Китаєм, Росією та Євросоюзом також впливає на безпекову ситуацію в регіоні Балтійського моря", - йдеться в документах MUST.

Зазначається, що в цілому Сполучені Штати та НАТО переважають Росію у військовому відношенні, однак РФ має перевагу на регіональному рівні, адже у випадку воєнного конфлікту НАТО та Європа будуть залежати від американського підкріплення.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що НАТО готує великомасштабний конфлікт з Росією. На його думку, про підготовку до конфлікту свідчать навчання НАТО в країнах Балтії, Польщі, а також в акваторіях Балтійського і Чорного морів.

До цього у НАТО повідомляли, про виявлення до десяти російських підводних човнів біля берегів Норвегії. В цілому ж активність російських підводних човнів у цьому році досягла найвищого рівня з часу закінчення холодної війни.