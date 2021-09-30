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В Швеции заочно арестовали подозреваемого во взрыве дома в Гетеборге

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 сентября, полиция Швеции сообщила, что заочно арестовала мужчину за причастность к взрыву жилого дома в Гетеборге. Правоохранители подчеркнули, что не считает, что инцидент связан с бандитской преступностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас есть заочно арестованный один человек, подозреваемый в совершении преступления разрушения, которое грозит обществу. Насколько мы сейчас можем судить, связи с преступной группировкой нет", - сказал Класс Йоханссон, глава региональной полиции в Вастра-Готаланд.

При этом он не стал комментировать возможные мотивы разыскиваемого человека.

Напомним, 28 сентября в Гетеборге произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента госпитализировали 25 человек, из них четверо - в тяжелом состоянии, около сотни человек были эвакуированы.

Кроме того, ранее в полиции заявили, что взрыв в многоквартирном доме в Гетеборге может быть умышленным, не исключив, что в дом подложили взрывчатку.

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ШвецияВзрыв