В Швеции заочно арестовали подозреваемого во взрыве дома в Гетеборге

В четверг, 30 сентября, полиция Швеции сообщила, что заочно арестовала мужчину за причастность к взрыву жилого дома в Гетеборге. Правоохранители подчеркнули, что не считает, что инцидент связан с бандитской преступностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"У нас есть заочно арестованный один человек, подозреваемый в совершении преступления разрушения, которое грозит обществу. Насколько мы сейчас можем судить, связи с преступной группировкой нет", - сказал Класс Йоханссон, глава региональной полиции в Вастра-Готаланд.

При этом он не стал комментировать возможные мотивы разыскиваемого человека.