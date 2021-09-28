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В жилом доме в Швеции произошел взрыв: 25 пострадавших, сотня эвакуированных

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Гетеборг, Вторник 28 сентября 2021 11:33
В жилом доме в Швеции произошел взрыв: 25 пострадавших, сотня эвакуированных Фото: в жилом доме в Швеции произошел взрыв (кадр из видео/youtube.com/Expressen)
Автор: Мария Кучерявец

В жилом доме шведского города Гетеборг произошел взрыв. В результате чего госпитализировали 25 человек, из них четверо - в тяжелом состоянии, около сотни человек были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское радио SR.

По информации СМИ, взрыв произошел сегодня в 5 часов утра, после чего вспыхнул пожар.

"Дымом залиты три подъезда, гараж и квартиры. Что вызвало взрыв до сих пор неясно...По данным службы спасения, эвакуированных около ста", - говорится в сообщении.

Известно, что жильцы квартир, чтобы спастись от огня, прыгали из окон.

Сейчас на месте инцидента работает скорая помощь и спасатели.

Полиция уже начала предварительное расследование по факту общего разрушения, но не хочет вдаваться в подробности пока не будет установлена причина произошедшего.

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