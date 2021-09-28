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В Швеции не исключают, что взрыв в доме Гетеборге произошел из-за заложенной взрывчатки

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Гетеборг, Вторник 28 сентября 2021 18:53
В Швеции не исключают, что взрыв в доме Гетеборге произошел из-за заложенной взрывчатки Фото: В Швеции не исключают, что взрыв в доме Гетеборге произошел из-за заложенной взрывчатки (кадр из видео/youtube.com/Expressen)
Автор: Валерия Полищук

Шведские правоохранители заявили, что взрыв в многоквартирном доме в Гетеборге может быть умышленным. Они не исключают, что в доме могли заложить взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Представитель полиции Томас Фуксборг заявил, что взрыв произошел не по естественным причинам. Однако в полиции пока не комментируют, где именно произошел взрыв.

По одной из версий, причиной взрыва могло быть заложенное злоумышленниками устройство.

"Мы хотим понимать, что произошло, какова причина взрыва. Очевидно, нельзя исключать, что речь идет о преступлении", - заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Напомним, сегодня в Гетеборг произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента госпитализировали 25 человек, из них четверо - в тяжелом состоянии, около сотни человек были эвакуированы.

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Швеция Взрыв
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