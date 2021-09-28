В Швеции не исключают, что взрыв в доме Гетеборге произошел из-за заложенной взрывчатки

Шведские правоохранители заявили, что взрыв в многоквартирном доме в Гетеборге может быть умышленным. Они не исключают, что в доме могли заложить взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

Представитель полиции Томас Фуксборг заявил, что взрыв произошел не по естественным причинам. Однако в полиции пока не комментируют, где именно произошел взрыв.

По одной из версий, причиной взрыва могло быть заложенное злоумышленниками устройство.

"Мы хотим понимать, что произошло, какова причина взрыва. Очевидно, нельзя исключать, что речь идет о преступлении", - заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.