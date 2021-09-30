У Швеції заочно заарештували підозрюваного у вибуху будинку в Гетеборзі

У четвер, 30 вересня, поліція Швеції повідомила, що заочно заарештувала чоловіка за причетність до вибуху житлового будинку в Гетеборзі. Правоохоронці підкреслили, що не вважає, що інцидент пов'язаний з бандитською злочинністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У нас є заочно заарештована одна людина, підозрювана у скоєнні злочину руйнування, яке загрожує суспільству. Наскільки ми зараз можемо судити, зв'язку зі злочинним угрупуванням немає",- сказав клас Йоханссон, глава регіональної поліції в Вастра-Готаланд.
При цьому він не став коментувати можливі мотиви розшукуваної людини.
Нагадаємо, 28 вересня у Гетеборзі стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту госпіталізували 25 осіб, з них четверо - у важкому стані, близько сотні людей були евакуйовані.
Крім того, раніше в поліції заявили, що вибух у багатоквартирному будинку в Гетеборзі може бути умисним, не виключивши, що в будинок підклали вибухівку.