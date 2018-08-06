В Швеции горел остров, жителей эвакуировали

Новости Происшествия 06.08.2018 - 13:17
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пожар начался из-за сигнального выстрела с лодки недалеко от острова

На шведском острове Бьорке, вчера вечером, 5 августа, в результате запуска сигнальной ракеты неизвестным, вспыхнул пожар. Об этом пишет The Local.

По словам свидетелей, пожар начался из-за сигнального выстрела с лодки недалеко от острова.

Как сообщается, пожар вспыхнул в незаселенной местности, но огонь быстро распространилось в сторону домов.

Отмечается, что так, как между островом и материком нет моста, для помощи пожарным был запланирован дополнительный паром.

Точное количество людей, которых эваировали спасатели,  не сообщается.

Напомним, ранее возле Парижа (Франция) в коммуне Исси-ле-Мулино произошел пожар, в результате которого эвакуировали 2,5 тысяч человек. Возгорание произошло неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor. Отмечалось, что пожар затронул электрический трансформатор.

Также сообщалось, что в результате крупного пожара в Национальном институте онкологии и радиобиологии в Гаване (Куба) эвакуировали более 100 человек.

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