У Швеції горів острів, жителів евакуювали

Пожежа почалася після сигнального пострілу з човна неподалік від острова

На шведському острові Бьорке, вчора ввечері, 5 серпня, в результаті запуску сигнальної ракети невідомим, спалахнула пожежа. Про це пише The Local.

За словами свідків, пожежа почалася через сигнальний постріл із човна неподалік від острова.

Як повідомляється, пожежа спалахнула в незаселеній місцевості, але вогонь швидко поширився в бік будинків.

Відзначається, що так, як між островом і материком немає мосту, для допомоги пожежним був запланований додатковий паром.

Точну кількість людей, яких эваировали рятувальники, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше біля Парижа (Франція) в комуні Іссі-ле-Муліно сталася пожежа, в результаті якої евакуювали 2,5 тисяч чоловік. Займання сталося неподалік від веж компаній Microsoft і Accor. Зазначалося, що пожежа зачепила електричний трансформатор.

Також повідомлялося, що в результаті великої пожежі в Національному інституті онкології і радіобіології в Гавані (Куба) евакуювали понад 100 чоловік.