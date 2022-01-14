В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика. Она была ранее неизвестной украинской исторической науке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу доктора наук Института истории Украины Тараса Чухлиба.
"С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что было найдено оригинальную личную печать с гербом "Новина" гетмана Пилипа Орлика, которая до этого времени не была известна мировой и украинской исторической науке", - пишет доктор наук.
Фото: печать гетмана Орлика (facebook.com/taras.chuhlib)