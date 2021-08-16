Украинцы впервые за 300 лет могут увидеть Конституцию Орлика: в Киеве открылась выставка
В соборе Святой Софии открылась долгожданная выставка на которой можно будет увидеть оригинал Конституции Филиппа Орлика и булаву гетмана Мазепы. Публичная демонстрация продлится с 17 августа по 14 ноября текущего года.
Подробности выставки - в материале РБК-Украина.
Впервые, за последние 311 лет, оригинал Конституции Филиппа Орлика попал в Киев.
Также на выставке можно будет увидеть универсалы Ивана Мазепы 1687-1710 годов, которые были изданы им в Батурине.
Фото: универсалы Ивана Мазепы 1687-1710 годов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В частности, в собор также привезли булаву и клейноды украинского гетмана.
Отметим, что выставка будет работать до 14 ноября текущего года. Сегодня в 18:00 состоялось ее торжественное открытие, а уже с завтрашнего дня, с 9:00 до 17:00, она будет доступной для широкого обзора.