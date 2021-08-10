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Оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Украине

Новина українською →
Вторник 10 августа 2021 15:28
Оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Украине Фото: в Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

В Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Он уже находится на территории страны.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Офисе президента.

"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.

В то же время, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине.

"Ожидаем экспонирование ко Дню независимости", - написала она.

По словам Совгири, три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.

Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.

Стоит отметить, что оригинал Конституции Пилипа Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Однако после переговоров Министерства иностранных дел Украины со шведской строной была достигнута договоренность, что оригинал Конституции передадут Украине к 30-й годовщине Независимости.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, Конституцию смогут увидеть все желающие. С 16 августа ее выставят в Софие Киевской.

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Швеция Конституция День независимости Украины
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