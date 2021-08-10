Оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Украине

В Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Он уже находится на территории страны.

"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.

В то же время, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине.

"Ожидаем экспонирование ко Дню независимости", - написала она.

По словам Совгири, три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе президента.

Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.

Стоит отметить, что оригинал Конституции Пилипа Орлика хранится в Национальном архиве Швеции. Однако после переговоров Министерства иностранных дел Украины со шведской строной была достигнута договоренность, что оригинал Конституции передадут Украине к 30-й годовщине Независимости.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, Конституцию смогут увидеть все желающие. С 16 августа ее выставят в Софие Киевской.