В Швеции украли скульптуры Сальвадора Дали

В шведской столице Стокгольме из галереи похитили двенадцать работ всемирно известного испанского художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, были похищены статуэтки художника.

Как минимум двое злоумышленников проникли в галерею в центре города, разбив окно возле входа. До приезда полиции они успели сбежать.

Руководство галереи сообщило Национальному агентству новостей Швеции, что каждая из похищенных работ стоит от 21 до 52 тысяч долларов.

Выставка со статуэтками Дали должна была закрыться в субботу, 1 февраля. Полиция ищет подозреваемых к преступлению.

Напомним, 25 ноября прошлого года в Дрездене ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод". Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были только драгоценные изделия.

Ограбление музея было совершено двумя преступниками, которые разрезали решетку на окне, выходящем во двор, и залезли через него в помещение. После этого они подошли к витрине с драгоценностями и разбили ее топором.