У Швеції вкрали скульптури Сальвадора Далі

У швецькій столиці Стокгольмі з галереї викрали дванадцять робіт всесвітньо відомого іспанського митця Сальвадора Далі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, були викрадені статуетки митця.

Щонайменше двоє зловмисників проникли в галерею у центрі міста, розбивши вікно біля входу. До приїзду поліції вони встигли втекти.

Керівництво галереї повідомило Національному агентству новин Швеції, що кожна з викрадених робіт коштує від 21 до 52 тисяч доларів.

Виставка зі статуетками Далі мала закритися в суботу, 1 лютого. Поліція шукає підозрюваних до злочину.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року у Дрездені пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід". Зловмисники проникли в Дрезденський замок, де знаходиться музей, знеструмивши його шляхом підпалу електрощита. Викрадені були лише дорогоцінні вироби.

Пограбування музею було здійснено двома злочинцями, які розрізали ґрати на вікні, що виходить у двір, і залізли через нього в приміщення. Після цього вони підійшли до вітрини з коштовностями і розбили її сокирою.