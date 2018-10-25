У Швеции и Украины есть большой потенциал сотрудничества в биоэнергетике, - комитет ВР

Фото: Александр Домбровский (УНИАН)

В комитете убеждены, что шведский бизнес может реализовывать выгодные проекты в биоэнергетике Украины

Исполняющий обязанности главы комитета Верховной рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский заявил, что Украина и Швеция имеют значительный потенциал сотрудничества в биоэнергетике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

В частности, и.о. главы комитета принял участие в "Шведско-украинском форуме по биоэнергетике 2018".

"Члены украинской делегации и правительства Швеции обсудили перспективы сотрудничества в биоэнергетике двух стран, глобальные тренды развития отрасли и инновационные технологические решения. На форуме была проведена презентация инвестиционного потенциала секторов био- и возобновляемой энергетики Украины", - сказано в сообщении.

Домбровский подчеркнул, что опыт Швеции и Литвы в сфере биоэнергетики очень интересен Украине.

"Украина, как один из аграрных мировых лидеров, имеет огромный биоэнергетический потенциал. И мы должны четко определить, какие инновационные технологии нужны нашей стране, чтобы сократить потребление газа, уменьшить тарифы для потребителей, создать новые рабочие места. В этом плане для нас очень интересен опыт таких стран, как Швеция и Литва", - отметил нардеп.

Сообщается, что на украинском-шведском форуме рассматривались вопросы сотрудничества Украины и Швеции; развитие биоэнергетики в Швеции и Украине; роль финансирования для развития биоэнергетики и возобновляемой энергии; технологические решения по проблемам переработки отходов и биомассы в энергию.

"Биоэнергетика Украины - это та сфера, в которой шведский бизнес может реализовывать выгодные проекты, используя свои инновационные технологии, поэтому Украина и Швеция имеют значительный потенциал сотрудничества в биоэнергетике и реализации совместных проектов", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, в 2016 году Украина, Швеция и Литва договорились об обмене опытом в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в июле направил авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Швецию для помощи в тушении лесных пожаров.