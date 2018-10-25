ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

У Швеции и Украины есть большой потенциал сотрудничества в биоэнергетике, - комитет ВР

Новости » Энергетика    25.10.2018 - 18:30
Фото: Александр Домбровский (УНИАН)
Фото: Александр Домбровский (УНИАН)

В комитете убеждены, что шведский бизнес может реализовывать выгодные проекты в биоэнергетике Украины

Исполняющий обязанности главы комитета Верховной рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский заявил, что Украина и Швеция имеют значительный потенциал сотрудничества в биоэнергетике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

В частности, и.о. главы комитета принял участие в "Шведско-украинском форуме по биоэнергетике 2018".

"Члены украинской делегации и правительства Швеции обсудили перспективы сотрудничества в биоэнергетике двух стран, глобальные тренды развития отрасли и инновационные технологические решения. На форуме была проведена презентация инвестиционного потенциала секторов био- и возобновляемой энергетики Украины", - сказано в сообщении.

Домбровский подчеркнул, что опыт Швеции и Литвы в сфере биоэнергетики очень интересен Украине.

"Украина, как один из аграрных мировых лидеров, имеет огромный биоэнергетический потенциал. И мы должны четко определить, какие инновационные технологии нужны нашей стране, чтобы сократить потребление газа, уменьшить тарифы для потребителей, создать новые рабочие места. В этом плане для нас очень интересен опыт таких стран, как Швеция и Литва", - отметил нардеп.

Сообщается, что на украинском-шведском форуме рассматривались вопросы сотрудничества Украины и Швеции; развитие биоэнергетики в Швеции и Украине; роль финансирования для развития биоэнергетики и возобновляемой энергии; технологические решения по проблемам переработки отходов и биомассы в энергию.

"Биоэнергетика Украины - это та сфера, в которой шведский бизнес может реализовывать выгодные проекты, используя свои инновационные технологии, поэтому Украина и Швеция имеют значительный потенциал сотрудничества в биоэнергетике и реализации совместных проектов", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, в 2016 году Украина, Швеция и Литва договорились об обмене опытом в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в июле направил авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Швецию для помощи в тушении лесных пожаров.

Комитет рекомендует Раде принять закон об отмене ограничения льгот чернобыльцам Комитет рекомендует Раде определить принципы деятельности кредитных союзов
Новости Украины ШвецияэнергетикаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь