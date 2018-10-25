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Швеція та Україна мають значний потенціал співпраці в біоенергетиці, - комітет ВР

Новини » Енергетика    25.10.2018 - 18:30
Фото: Олександр Домбровський (УНІАН)
Фото: Олександр Домбровський (УНІАН)

У комітеті переконані, що шведський бізнес може реалізовувати вигідні проекти в біоенергетиці України

Виконуючий обов'язки голови комітету Верховної ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський заявив, що Україна та Швеція мають значний потенціал співпраці в біоенергетиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, в.о. голови комітету взяв участь у "Шведсько-українському форумі з біоенергетики 2018".

"Члени української делегації та урядовці Швеції обговорили перспективи співпраці в біоенергетиці двох країн, глобальні тренди розвитку галузі та інноваційні технологічні рішення. На форумі було проведено презентацію інвестиційного потенціалу секторів біо- та відновлюваної енергетики України", - сказано у повідомленні.

Домбровський підкреслив, що досвід Швеції та Литви у сфері біоенергетики дуже цікавий Україні.

"Україна, як один з аграрних світових лідерів, має величезний біоенергетичний потенціал. І ми повинні чітко визначити, які інноваційні технології потрібні нашій країні, щоб скоротити споживання газу, зменшити тарифи для споживачів, створити нові робочі місця. У цьому плані для нас дуже цікавий досвід таких країн, як Швеція та Литва", - зазначив нардеп.

Повідомляється, що на Українсько-шведському форумі розглядалися питання співпраці України та Швеції; розвиток біоенергетики в Швеції та Україні; роль фінансування для розвитку біоенергетики та відновлюваної енергії; технологічні рішення щодо проблем переробки відходів та біомаси на енергію.

"Біоенергетика України - це та сфера, в якій шведський бізнес може реалізовувати вигідні проекти, використовуючи свої інноваційні технології, тому Україна та Швеція мають значний потенціал співпраці в біоенергетиці та реалізації спільних проектів", - підкреслив парламентар.

Нагадаємо, у 2016 році Україна, Швеція та Литва домовилися про обмін досвідом в оборонній сфері.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України у липні направив авіацію Держслужби з надзвичайних ситуацій у Швецію для допомоги в гасінні лісових пожеж.

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