Украина направит в Швецию спасательную авиацию для ликвидации лесных пожаров

Украина направит в Швецию самолет АН-32

Кабинет министров Украины в четверг, 26 июля, во время заседания постановил направить авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Швеции для помощи в тушении лесных пожаров. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, о помощи для Швеции сказал премьер-министр Владимир Гройсман. Вместе с тем первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что в среду, 25 июля, в 22:30 МВД получило запрос от Евроатлантического координационного центра. Речь шла о выделении помощи в ликвидации в Швеции лесных пожаров.

"Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику. Будет направлен АН-32 и восемь человек личного состава ГСЧС", - отметил Яровой.

Отметим, сейчас в Швеции продолжается 40 активных пожаров в регионах Эвлеборг, Даларна и Емтланд, их количество постоянно увеличивается. Три крупнейшие пожара покрывают свыше 20 тыс. га.

Напомним, восемь стран Евросоюза помогают Швеции в борьбе с лесными пожарами, которые в течение нескольких недель не утихают в стране. Швеции было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.