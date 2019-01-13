ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Швеции при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 6 иностранцев

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 08:26
В Швеции при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 6 иностранцев
Иллюстративное фото (УНИАН)

В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия

В Швеции около города Кируна в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Barometern.

Сообщается, что авария произошла на окружной дороге вечером 12 января. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Известно, что погибшие туристы приехали не из скандинавских стран, и что все они были 1990-х годов рождения. Семьям погибших уже сообщили о случившемся.

В полиции также рассказали, что водитель грузовика серьезных травм не получил, он находится в состоянии шока. Еще одного человека госпитализировали на вертолете. По словам сотрудника пресс-службы полиции Лива Фалена, обоих пострадавших уже допросили.

Напомним, в Болгарии в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Банско в горах Пирин погибли двое людей.

Ранее в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два автобуса, в результате аварии пострадали 19 человек. 

В Черниговской области попал в ДТП автобус "Киев-Москва" В Донецкой обл. в ДТП с рейсовым автобусом погибли 3 человека
Новости Украины ДТПШвециятуристы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь