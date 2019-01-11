В Болгарии в результате схода лавины погибли сноубордисты

Погибшие пытались спуститься вместе с лавиной
В Болгарии в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Банско в горах Пирин погибли двое людей. Об этом сообщает местное издание БГНЕС.
Тела двух сноубордистов были обнаружены на глубине около 1,5 метра в снежной массе.
Также сообщается, что в районе схода лавины находились еще два человека, они не пострадали.
По словам, спасателей, погибшие сами направились в сторону лавины, пытаясь спуститься с ней.
"Четверо сноубордистов вышли за зону катания и начали катиться по лавине, двое из них погибли", - сообщил представитель спасателей.
Гражданство погибших выясняется.
Болгарские власти предупреждают о сохранении высокой опасности схода лавин и призывают соблюдать правила поведения в горах.
Напомним, 10 января в восточной Швейцарии на гостиницу Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина, в результате чего пострадали минимум три человека.
4 января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.