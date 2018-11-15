В Германии столкнулись два школьных автобуса, пострадали 19 человек

Фото: место происшествия (twitter.comPolizeiMFR)

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей

В четверг, 15 ноября, в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса, в результате аварии пострадали 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bild.

Как сообщается, ДТП произошло между городами Цирндорф и Аммерндорф около 13:30.

Фото: место происшествия (twitter.comPolizeiMFR)

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков имеют травмы средней и легкой степени тяжести.

Schwerer #Busunfall nahe #Ammerndorf - nach Angaben der Polizei waren auch viele Schulkinder im Bus.

Die Sammelstelle für Eltern und Angehörige ist der Kreisbauhof in der Cadolzburger Str. 3 in Ammerdorf. pic.twitter.com/GvtASS7wws — BR_Franken (@BR_Franken) November 15, 2018

Сообщается, что в автобусе находились около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больнице использовали несколько вертолетов. Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.

Напомним, в штате Нью-Джерси (США) автомобиль протаранил офис Службы социального обеспечения, в результате чего пострадало 20 человек.

Также ранее в Киеве автомобиль врезался в полицейский пост. Водитель авто получил незначительные травмы, однако, его отвезли в больницу для более детального обследования, по предварительным причинами, хозяин автомобиля уснул за рулем.