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У Швеції при зіткненні вантажівки і мікроавтобуса загинули 6 іноземців

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 08:26
У Швеції при зіткненні вантажівки і мікроавтобуса загинули 6 іноземців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події

У Швеції близько міста Кіруна в результаті зіткнення вантажівки і мікроавтобуса загинули шестеро іноземних туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Barometern.

Повідомляється, що аварія сталася на окружній дорозі ввечері 12 січня. Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події.

Відомо, що загиблі туристи приїхали не з скандинавських країн, і що всі вони були 1990-х років народження. Сім'ям загиблих вже повідомили про те, що трапилося.

У поліції розповіли, що водій вантажівки серйозних травм не отримав, він знаходиться в стані шоку. Ще одну людину госпіталізували на вертольоті. За словами співробітника прес-служби поліції Ліва Фалена, обох постраждалих вже допитали.

Нагадаємо, у Болгарії в результаті сходження лавини в районі гірськолижного курорту Банско в горах Пірін загинули двоє людей.

Раніше в баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини зіткнулися два автобуси, в результаті аварії постраждали 19 осіб.

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