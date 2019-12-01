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В Швеции самолет разбился возле жилого дома, есть жертвы

Новости » В мире     01.12.2019 - 16:37
В Швеции самолет разбился возле жилого дома, есть жертвы
Фото с места аварии (thelocal.se)

Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар

В Швеции самолет разбился возле частного жилого дома, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheLocal.

Сообщается, что пилот самолета врезался в сад жилого дома в городе Роннебю на юго-востоке Швеции.

"Небольшой винтовой самолет разбился в саду дома в жилом районе в Роннебю, население которого составляет около 13 тысяч человек", - сообщил представитель полиции Рикард Лундквист.

Самолет загорелся, и над окрестностями повалил густой дым.

Отмечается, что пожарным удалось довольно быстро потушить пожар, и никто из находившихся на земле не пострадал. Однако пилот, находившийся в самолете один, погиб в результате крушения.

По сообщениям местных СМИ, это был легкий одномоторный самолет DA20, популярный среди летных школ и частных пилотов.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Евростата, Швеция занимает 6-ое место среди стран Европы, где есть наибольший риск быть ограбленным.

Также сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек.

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