Названы самые безопасные страны Европы

Фото: Братислава (triplook.me)

Самый низкий риск быть ограбленным - в Словакии и Венгрии

Количество зарегистрированных ограблений в странах ЕС за период с 2011 по 2017 год снизилось на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, в отличие от этого, в период с 2008 по 2011 год рост составил 4%.

В 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 000 жителей было отмечено в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Англии и Уэльсе (Великобритания) (132) и Португалии (115).

При этом самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (по 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9).

Как сообщало РБК-Украина, по данным статистического ведомства ЕС, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован в Финляндии - 182% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Ирландия (177%) и Швеция (152%). Дорогой алкоголь в Греции - 133% и Великобритании - 129%, Эстонии - 126% и Дании - 124% от среднего уровня.

Как сообщало РБК-Украина, цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Европейском союзе (ЕС) во второй половине 2018 года варьировались от 10 евро за 100 кВтч в Болгарии до 30 евро за 100 кВтч в Дании, Германии и Бельгии.