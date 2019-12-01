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У Швеції літак розбився біля житлового будинку, є жертви

Новини » В світі     01.12.2019 - 16:37
У Швеції літак розбився біля житлового будинку, є жертви
Фото з місця аварії (thelocal.se)

Пожежникам вдалося швидко ліквідувати пожежу

У Швеції літак розбився біля приватного житлового будинку, в результаті чого загинув пілот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheLocal.

Повідомляється, що пілот літака, що врізався в сад житлового будинку в місті Роннебю на південному сході Швеції.

"Невеликий гвинтовий літак розбився в саду будинку в житловому районі у Роннебю, населення якого становить близько 13 тисяч осіб", - повідомив представник поліції Рікард Лундквіст.

Літак загорівся, і над околицями повалив густий дим.

Зазначається, що пожежникам вдалося досить швидко загасити пожежу, і ніхто з тих, хто перебував на землі не постраждав. Однак пілот, який перебував у літаку один, загинув в результаті аварії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, це був легкий одномоторний літак DA20, популярний серед льотних шкіл і приватних пілотів.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Євростату, Швеція займає 6-е місце серед країн Європи, де є найбільший ризик бути пограбованим.

Також повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки сталася аварія невеликого літака Pilatus PC-12, на борту якого перебували 12 чоловік.

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