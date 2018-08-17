Швеция предъявила обвинение капитану с РФ за пьяное управление судном

Концентрация алкоголя в крови россиянина составляла до 2,76 промилле

В Швеции прокуратура предъявила обвинение капитану из России, который в состоянии алкогольного опьянения посадил на мель сухогруз BBC Lagos возле берегов страны. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Как отмечается, россиянина обвиняют в халатности в управлении судном. Следователи установили, что концентрация алкоголя в крови россиянина составляла до 2,76 промилле.

Прокуратура признала преступление тяжким из-за высокой концентрации алкоголя, а также с учетом того, что управление судном представляло серьезную опасность - капитан заснул и посадил сухогруз на мель.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тыс. тонн пшеницы на борту село на мель 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Согласно данным береговой охраны, судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.

Напомним, что ранее агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Также в Амстердаме арестовали подозреваемого в поддержке ИГИЛ россиянина.