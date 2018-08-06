Агенты ФБР задержали в США четырех россиян

Граждан РФ подозревают в сговоре и отмывании денег

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщает генеральное консульство Российской Федерации (РФ) в Нью-Йорке на своей странице в Facebook.

Отмечается, что россиян задержали в период з 1 по 3 августа 2018 года. Двое из задержанных россиян находятся в Лос-Анджелесе.

Третий гражданин после задержания в Бостоне находится в Нью-Йорке. Место пребывания четвертого россиянина сейчас устанавливается.

"Держим ситуацию на особом контроле", - отметили в генконсульстве.

Напомним, 5 августа 2018 года стало известно, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для предоставления объяснений. Жирнова вызвали в Госдеп для объяснений по поводу вмешательства во внутренние дела США через соцсети.