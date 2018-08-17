Швеція висунула звинувачення капітану з РФ за п'яне керування судном

Концентрація алкоголю в крові росіянина становила до 2,76 проміле

У Швеції прокуратура висунула звинувачення капітану з Росії, який у стані алкогольного сп'яніння посадив на мілину суховантаж BBC Lagos біля берегів країни. Про це повідомляє Sveriges Radio.

Як зазначається, росіянина звинувачують у недбалості у керуванні судном. Слідчі встановили, що концентрація алкоголю в крові росіянина становила до 2,76 проміле.

Прокуратура визнала злочин тяжким через високу концентрацію алкоголю, а також з урахуванням того, що управління судном являло серйозну небезпеку - капітан заснув і посадив балкер на мілину.

130-метрове вантажне судно BBC Lagos з 5 тис.тонн пшениці на борту сіло на мілину 3 серпня неподалік від міста Гельсінгборг на західному узбережжі Швеції. Згідно з даними берегової охорони, судно прямувало з Клайпеди (Литва) в Лас-Пальмас (Іспанія). Воно зареєстроване на карибських островах Антигуа і Барбуда.

Нагадаємо, що раніше агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) США затримали чотирьох громадян Росії. Їх підозрюють у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства.

Також в Амстердамі заарештували підозрюваного в підтримці ІДІЛ росіянина.