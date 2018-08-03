В Амстердаме арестовали подозреваемого в поддержке ИГИЛ россиянина

Арестован 29-летний гражданин РФ, которого идентифицировали как Юсуп Б.

В аэропорту Амстердама арестовали россиянина, которого подозревают в поддержке террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявили немецкие прокуроры, сообщает Associated Press.

Как отмечается, арестовали 29-летнего гражданина РФ, которого идентифицировали как Юсуп Б., который в четверг вернулся из Южной Америки. Прокуроры рассказали, что власти Берлина и федеральной земли Бранденбург ведут расследование в отношении него по подозрению в поддержке террористической организации.

Подозревают, что Юсуп Б. передавал деньги другим подозреваемым в Сирии для финансирования обучения и закупки оружия для "Исламского государства". Узнав о расследовании, он отправился к неназванному месту в Южной Америке, но следователи смогли его выследить.

Напомним, что сегодня в Турции задержали 38 иностранцев, подозреваемых в связях с ИДИЛ. Подозреваемые занимались подготовкой терактов.

Был проведен рейд по 12 адресам по всему городу. В результате, полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители. Задержанных забрали на допрос в штаб-квартиру полиции Стамбула.