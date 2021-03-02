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В Швеции у новорожденного обнаружили новую мутацию коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID. Изначально вирусы были идентичны, но спустя несколько дней выяснилось, что штамм новорожденного отличается от первоначального.

Об этом сообщает The Conversation.

Отмечается, что беременная женщина была госпитализирована с резкими болями в больницу Мальмё. У ребенка подтвердились дефицит кислорода и низкая частота сердечных сокращений. Беременной провели кесарево сечение.

После этого у ребенка и матери взяли анализы на коронавирус, они подтвердили заражение. Сначала вирусы оказались идентичными, однако после штамм новорожденного оказался другим.

"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", - приводятся слова ученой, акушера-гинеколога из больницы Лундского университета Мехрены Зайгамы.

По ее словам, новую мутацию назвали A107G.

Напомним, "британский" штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.

Кроме того, ранее Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах.

Также РБК-Украина писало, что переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации коронавируса. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании.

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