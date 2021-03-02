В Швеции у новорожденного обнаружили новую мутацию коронавируса

В Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID. Изначально вирусы были идентичны, но спустя несколько дней выяснилось, что штамм новорожденного отличается от первоначального.
Об этом сообщает The Conversation.
Отмечается, что беременная женщина была госпитализирована с резкими болями в больницу Мальмё. У ребенка подтвердились дефицит кислорода и низкая частота сердечных сокращений. Беременной провели кесарево сечение.
После этого у ребенка и матери взяли анализы на коронавирус, они подтвердили заражение. Сначала вирусы оказались идентичными, однако после штамм новорожденного оказался другим.
"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", - приводятся слова ученой, акушера-гинеколога из больницы Лундского университета Мехрены Зайгамы.
По ее словам, новую мутацию назвали A107G.
Напомним, "британский" штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.
Кроме того, ранее Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах.
Также РБК-Украина писало, что переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации коронавируса. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании.