В Швеции у новорожденного обнаружили новую мутацию коронавируса

Отмечается, что беременная женщина была госпитализирована с резкими болями в больницу Мальмё. У ребенка подтвердились дефицит кислорода и низкая частота сердечных сокращений. Беременной провели кесарево сечение.

После этого у ребенка и матери взяли анализы на коронавирус, они подтвердили заражение. Сначала вирусы оказались идентичными, однако после штамм новорожденного оказался другим.

"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", - приводятся слова ученой, акушера-гинеколога из больницы Лундского университета Мехрены Зайгамы.

По ее словам, новую мутацию назвали A107G.