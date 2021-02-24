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"Британский" штамм коронавируса выявили уже более чем в 100 странах, - ВОЗ

Новина українською → Минск, Среда 24 февраля 2021 11:41
"Британский" штамм коронавируса выявили уже более чем в 100 странах, - ВОЗ Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса, который изначально зафиксировали в Великобритании, обнаружили еще в ряде стран. Теперь он циркулирует в 101 стране.

Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Как сообщается, разновидность коронавируса VOC-202012/01, который более известен как "британский" штамм коронавируса, на прошлой неделе выявили еще в 7 странах. Кроме того, "южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, линии B. 1.351, выявлено еще в 5 странах, а в целом - в 55.

Разновидность коронавируса, обнаруженный ранее в Бразилии и Японии, был зафиксирован еще в 8 странах, теперь он присутствует в 29 государствах.

Отмечается, что всего в период с 15 по 21 февраля в мире зафиксировано 2 457 026 новых случаев COVID-19. Это на 11% меньше, чем за предыдущий недельный период.

Кроме того, за прошедшую неделю наблюдается спад заболеваемости. В частности в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Европе (на 7%) и Африке (на 2%).

Напомним, ранее Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах.

Также РБК-Украина писало, что переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации коронавируса. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании.

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