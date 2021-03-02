У Швеції у новонародженого виявили нову мутацію коронавірусу

Наголошується, що вагітна жінка була госпіталізована з різкими болями в лікарню Мальме. У дитини підтвердилися дефіцит кисню і низька частота серцевих скорочень. Вагітній провели кесарів розтин.

Після цього у дитини і матері взяли аналізи на коронавірус, вони підтвердили зараження. Спочатку віруси виявилися ідентичними, проте після штам новонародженого виявився іншим.

"Це перший випадок генетичної зміни коронавірусу в унікальних умовах передачі від матері до плоду до народження", - наводяться слова вченого, акушера-гінеколога з лікарні Лундського університету Мехрени Зайгами.

За її словами, нову мутацію назвали A107G.