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В Швеции и Финляндии отреагировали на заявление Эрдогана против их вступления в НАТО

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана было неожиданным для Швеции и Финляндии. Однако страны убеждены в том, что все вопросы можно решить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Реакция МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что лишь недавно несколько раз виделась со своим турецким коллегой.

"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим позитивные сообщения от всех стран", - заявила Линде.

Реакция МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его турецкий коллега положительно отреагировал на членство обеих скандинавских стран в НАТО.

"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить " - добавил Хаависто.

Напомним, РБК-Украина писало, что Эрдоган заявил о том, что его страна не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Между тем Финляндия планирует уже 15 мая обнародовать вторую "Белую книгу" с предложением о вступлении в НАТО.

В Кремле уже отреагировали на решение скандинавских стран вступить в Альянс. Назвали это угрозой и пригрозили "военными шагами".

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