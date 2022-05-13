В Швеции и Финляндии отреагировали на заявление Эрдогана против их вступления в НАТО

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана было неожиданным для Швеции и Финляндии. Однако страны убеждены в том, что все вопросы можно решить.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SVT.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что лишь недавно несколько раз виделась со своим турецким коллегой.
"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим позитивные сообщения от всех стран", - заявила Линде.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его турецкий коллега положительно отреагировал на членство обеих скандинавских стран в НАТО.
"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить " - добавил Хаависто.
Напомним, РБК-Украина писало, что Эрдоган заявил о том, что его страна не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Между тем Финляндия планирует уже 15 мая обнародовать вторую "Белую книгу" с предложением о вступлении в НАТО.
В Кремле уже отреагировали на решение скандинавских стран вступить в Альянс. Назвали это угрозой и пригрозили "военными шагами".
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