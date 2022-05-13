У Швеції та Фінляндії відреагували на заяву Ердогана проти їх вступу до НАТО

Реакція МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що лише нещодавно декілька разів бачилась зі своїм турецьким колегою.

"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали. Ні посли НАТО, ні жодна з 30 країн не представили нічого подібного. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити все, і якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн" - заявила Лінде.

Реакція МЗС Фінляндії

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто відзначив, що його турецький колега позитивно відреагував на членство обох скандинавських країн у НАТО.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити" - додав Хаавісто.