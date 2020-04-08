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В Швеции будут отслеживать передвижение жителей по мобильным данным

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 17:28
В Швеции будут отслеживать передвижение жителей по мобильным данным
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране зафиксировано более 8,5 тысяч случаев коронавируса

Власти Швеции будут использовать данные мобильного оператора Telia для отслеживания передвижения граждан для установления влияния на распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает издание Computer Sweden.

При этом отмечается, что все полученные данные будут зарегистрированы как анонимные.

"Для слежки за передвижениями шведов на фоне эпидемии коронавируса, Агентство здравоохранения получит зарегистрированные данные от мобильного оператора Telia, данные будут анонимными", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 апреля в Швеции зафиксированы почти 8,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Около 700 человек скончались, еще 470 находятся в реанимации.

Напомним, правительство Швеции заявило о введении запрета на массовые собрания численностью более 50 человек. Новые правила вступили в силу 29 марта.

Кроме того, с 19 марта правительство Швеции временно закрыло государственные границы для иностранных граждан из стран не входящих в Зону экономической торговли и Швейцарии в связи с пандемией коронавируса.

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