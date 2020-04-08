У Швеції будуть відслідковувати пересування жителів за мобільними даними

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У країні зафіксовано понад 8,5 тисяч випадків коронавірусу

Влада Швеції будуть використовувати дані мобільного оператора Telia для відстеження пересування громадян для встановлення впливу на поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє видання Computer Sweden.

При цьому наголошується, що всі отримані дані будуть зареєстровані як анонімні.

"Для стеження за пересуваннями шведів на тлі епідемії коронавіруса, Агентство охорони здоров'я отримає зареєстровані дані від мобільного оператора Telia, дані будуть анонімними", - йдеться в повідомленні.

За станом на 8 квітня у Швеції зафіксовано майже 8,5 тисячі випадків зараження коронавірусом. Близько 700 людей померли, ще 470 знаходяться в реанімації.

Нагадаємо, уряд Швеції заявив про введення заборони на масові збори чисельністю понад 50 осіб. Нові правила набули чинності 29 березня.

Крім того, з 19 березня уряд Швеції тимчасово закрило державні кордони для іноземних громадян з країн, що не входять в Зону економічної торгівлі та Швейцарії у зв'язку з пандемією коронавірусу.