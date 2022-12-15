UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson продає бізнес у Росії

Фото: компанія Ericsson продає бізнес у Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дочірня компанія шведського виробника телеком-обладнання Ericsson у Росії оголосила про продаж свого бізнесу з підтримки клієнтів компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Ericsson.

"Угода передбачає переведення приблизно 40 співробітників Ericsson, а також певних активів та контрактів, пов'язаних з цим бізнесом. Бізнес з обслуговування клієнтів не передбачає передачі обладнання, програмного забезпечення або супутніх послуг мобільним операторам у Росії", - заявили в прес-службі компанії.

Приблизно 400 співробітників Ericsson у Росії вже сповістили про звільнення і залишають компанію через припинення діяльності.

Раніше повідомлялося, що шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії та скоротить усіх співробітників.

Також ми писали, що шведська телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що припиняє свою діяльність із клієнтами у Росії на невизначений термін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяEricsson