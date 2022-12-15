Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson продает бизнес в России

Дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson в России объявила о продаже своего бизнеса по поддержке клиентов компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ericsson.
"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в России", - заявили в пресс-службе компании.
Приблизительно 400 сотрудников Ericsson в России уже оповестили об увольнении и покидают компанию в связи с прекращением деятельности.
Ранее сообщалось, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.
Также мы писали, что шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что приостанавливает свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок.
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