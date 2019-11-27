Шведский премьер посетит Украину

Премьер-министр Швеции Стефан Левен на следующей неделе посетит Украину с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении посольства Швеции в Украине в Facebook.

Сообщается, что 4 декабря 2019 Левен посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Кроме того, он проведет встречи с представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики.

"Российская агрессия против Украины и аннексия Крыма, повестка дня реформ в Украине и сотрудничество Швеции с Украиной в сфере реформ, вопросы двусторонней торговли и отношения между ЕС и Украиной будут в фокусе предстоящего визита", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию разблокировать Азовское море. Совместное заявление было размешено на сайте украинского МИД. Кроме того, они призвали Россию уважать международное право и территориальную целостность Украины.