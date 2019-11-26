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МИД четырех стран призвали РФ разблокировать Азовское море

Новости » Общество     26.11.2019 - 19:27
МИД четырех стран призвали РФ разблокировать Азовское море
Иллюстративное фото (sputnik)

Россию призвали уважать международное право

Главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию разблокировать Азовское море. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Главы МИД призвали Россию уважать международное право и территориальную целостность Украины.

"В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации", - говорится в сообщении.

Министры также напомнили о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ.

МИД четырех стран призвали РФ разблокировать Азовское море

Также РБК-Украина писало, что в Вооруженных Силах Украины начали подготовку водолазов к разминированию на Донбассе после окончания боевых действий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным во время последнего телефонного разговора. По словам главы государства, тема нормандской встречи не поднималась.

Напомним, нормандская встреча должна состоятся 9 декабря в Париже.

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